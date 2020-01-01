سكان الهند يتمكنون من رؤية جبال الهيمالايا بعد 30عاما بفضل الحجر الصحي

جهينة نيوز:

بعد أكثر من عشرين يوما من فرض السلطات الهندية الحجر الصحي في البلاد، تمكنت البيئة من استعادة طبيعتها.

وتمكن العديد من السكان في الهند من رؤية جبال الهيمالايا الثلجية بعد أكثر من ثلاثين سنة، نتيجة قلة الغازات والدخان الناتج عن المصانع وحركة المرور المزدحمة على مدار العام، وفق موقع"نيوز.كو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجبال الهيمالايا، التقطها السكان المحليون من نوافذ وشرفات منازلهم بعد غياب دام قرابة الـ 30 عاما.

وقال أحد السكان المحليين: "يمكننا رؤية الجبال المغطاة بالثلوج بوضوح من أسطحنا...وليس هذا فقط، النجوم مرئية في الليل. لم أر شيئًا كهذا في الآونة الأخيرة".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ أمس، السبت.

وأعلنت الوزارة، في مؤتمر اليوم الأحد، تسجيل "1334 وحالة إصابة جديدة و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي الإصابات 15712، والوفيات 507"، وأشارت الوزارة إلى تعافي 2231 مريضا خلال اليوم الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الهند في خفض تدريجي لتدابير الإغلاق العام، لبتداء من يوم الإثنين المقبل.