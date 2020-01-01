عن الثغرات الثلاث .. موقع واللا العبري: مقاتلي حزب الله سببوا الحرج لجيش الاحتلال

جهينة نيوز:

قال موقع إلكتروني عبري إن مقاتلي "حزب الله" اللبناني سببوا حرجا كبيرا لجيش العدو الإسرائيلي و ذلك ضمن التغطية الاعلامية لواقعة فتح ثلاث ثغرات في السياج التقني الفاصل بين لبنان و فلسطين المحتلة.

وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، صباح اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فوجئ ليلة الجمعة الماضية بقص السياج الحدودي مع لبنان، في ثلاثة مواقع مختلفة، بزعم أن قوات "حزب الله" اللبناني قامت بقص الشريط السياجي للحدود، واختراق تلك الحدود.

وادعى الموقع العبري أن مقاتلي حزب الله نجحوا في إحراج الأنظمة الدفاعية لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بعدما اخترقوا ثلاث نقاط مختلفة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، والانسحاب إلى داخل الأراضي اللبنانية دون إصابات.

وبحسب الموقع الإلكتروني العبري، فإن عملية "حزب الله" تؤكد خطورة الموقف الأمني العسكري الإسرائيلي، خاصة وأنها منطقة تتناوب عليها المسؤولية عدة كتائب في الجيش الإسرائيلي المسؤولية فيها، وبأن رد فعل الجيش كان ضعيفا ومتأخرا للغاية، حتى أنه سمح للمقاتلين اللبنانيين بالعودة سالمين، دونما أي شعور من القوات الإسرائيلية، بحسب الموقع العبري.

وأورد الموقع الإلكتروني أنه مع واقعة اختراق ثلاثة أماكن أو مواقع على السياج الحدودي اللبناني الإسرائيلي، فإن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة عسكرية دقيقة، نتيجة لخطورة الأمر، وفحص ماهية المفهوم الدفاعي الإسرائيلي عن الحدود، خاصة الشمالية منها، المقابلة للبنان، وأسلوب جمع المعلومات وسرعة رد فعل القوات الميدانية الإسرائيلية، ما يعني أن خطأ عسكريا ما.

وزعم الموقع العبري أن حزب الله اللبناني استغل نقطة ضعف في الأنظمة الدفاعية للفرقة العسكرية رقم 91 على الحدود المشتركة مع لبنان، وأظهر مستوى عال من الحرفية والعسكرية في آن، كما أن الحزب تمكن من جمع معلومات تفيد بأن هناك ثغرة عسكرية على تلك الحدود يمكنه من خلالها اختراق الداخل الإسرائيلي عن طريق تلك المواقع الثلاثة، في وقت قوبل برد فعل إسرائيلي بطئ وربما ضعيف أيضا، لا يرقى لمكانة إسرائيل الدفاعية والعسكرية.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن حزب الله اللبناني أراد توصيل رسالة عسكرية مهمة لـ (إسرائيل)، مفادها أنه يمكنه اختراق الحدود بسهولة ويسر والدخول للعمق الإسرائيلي.

و يذكر ان حزب الله لم يتبنى مسؤولية فتح الثغرات الثلاث حتى الآن فيما قال محللون صهاينة ان فتح الثغرات الثلاث لا يتم بدون موافقة من حزب الله.

و يشار الى ان احد الثغرات التي تم فتحها كانت مقابل برج المراقبة الاسرائيلي و في مواجهة دشم جيش الاحتلال.