أسير فلسطيني من سجن النقب: سورية ستنتصر على المؤامرة الكبرى التي تستهدفها

جهينة نيوز:

أكد الأسير الفلسطيني محمد المرداوي أن سورية التي دحرت الاستعمار الفرنسي ستنتصر على المؤامرة الكبرى التي تستهدفها مشيراً إلى موقف سورية الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وفي رسالة وجهها باسمه وباسم الكثير من الأسرى الفلسطينيين من داخل سجن النقب الصهيوني إلى الشعب السوري بمناسبة عيد الجلاء عبر إذاعة دمشق لفت المرداوي إلى التضحيات التي قدمها الشعب العربي السوري لدحر الاستعمار الفرنسي عن أرضه وتحقيق الاستقلال.

وقال المرداوي في رسالته في كل مرة تفاجئ سورية وشعبها العالم بمواقفها العروبية وصمودها ورفضها للهيمنة الأمريكية والاعتداءات الصهيونية منوهاً بموقف سورية الصامد والثابت في التمسك بدعم قضية الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وحيا الأسير الفلسطيني الشعب السوري والمقاومة والقيادة السورية التي ما زالت ثابتة في دعم القضية الفلسطينية بكل قوة.