الصين تكشف عن السجلات الطبية لأول سبع حالات أصيبت بكورونا

جهينة نيوز:

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية اليوم الأحد السجلات الطبية للحالات السبع الأولى التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان التي ظهر فيها الوباء وتفشى إلى دول العالم.

وقالت شبكة تلفزيون الصين (سي جي تي إن) في تقريرها إن مديرة قسم الجهاز التنفسي بمستشفى الطب الصيني التقليدي مقاطعة هوبي، استقبلت خلال الفترة من الـ26 إلى الـ29 من كانون الأول 2019، على التوالي 7 حالات من الالتهاب الرئوي غير المبرر، حيث اكتشفت أولا علامات وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، وكانت أول من دق ناقوس الخطر وأثار إنذار الوقاية من الوباء ومكافحته،

وفي سجل استشاري قدمته المديرة فقد تم إدخال المريض إلى المستشفى في 27 كانون الأول 2019، وكانت الاستشارة في 29 من نفس الشهر، وجاء في التعريف عن حالة المريض: (تم إدخاله إلى المستشفى بعد 10 أيام من الحمى وثلاثة أيام من تفاقم حالته، الرئتان تعانيان من أصوات تنفس سميكة، الجزء الأسفل من الرئة اليسرى يعاني من أصوات رطبة، والأطراف السفلية غير منتفخة.. تم العلاج المضاد للعدوى، إن الأشعة المقطعية للرئتين أظهرت العديد من الآفات المعدية بظلال زجاج بلوري)، كما أنه كان يوجد ستة أشخاص آخرين لديهم أعراض مشابهة.

وأفادت تشانغ بأنها الحالة الرابعة، وهي الحالة الأكثر خطورة، وبالإضافة إلى هذه الحالة، كان يوجد ستة أشخاص آخرين لديهم أعراض مشابهة.