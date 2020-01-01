الكويت تُعطي تسهيلات مصرفية لمواجهة أزمة كورونا

جهينة نيوز:

أوعز بنك الكويت المركزي اليوم الأحد للبنوك الكويتية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من آثار فيروس كورونا المستجد،بعد الاجتماع مع رؤساء مجالس إدارة البنوك.

ويتضمن التوجيه تأجيل الاستحقاقات 6 أشهر اعتباراً من شهر آذار الماضي حتى شهر أيلول القادم دون أي رسوم جزائية أو غرامات تأخير، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال المركزي عن القرار أنه يأتي استمراراً لحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين لمدة 3 أشهر دون تطبيق أي رسوم جزائية، وذلك من ضمن حزمة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الكويتي والشركات المحلية في ظل الظروف التشغيلية الصعبة.