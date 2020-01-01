إلغاء معرض دبي للطيران بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة "ريد" العالمية، والمسئولة عن تنظيم معرض الطيران الدولي في شهر تشرين الأول من كل عام في مدينة دبي، عن إلغاء فعاليات المعرض هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن اتخاذ مثل هذا القرار كان أمر صعب جداً، بسبب أهمية المعرض الذي كان من المقرر إقامته في الفترة من 26 إلى 28 من شهر تشرين الأول 2020، لأن المعرض يشهد كل عام عقد صفقات لبيع وشراء الطائرات المدنية والعسكرية بمليارات الدولارات، وتكون فيه المنافسة بين أكبر الشركات.

وقالت الشركة: (نتابع التطورات الجارية على الساحة الدولية، وتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورنا المستجد لبحث إمكان إقامة المعرض فى وقت لاحق، عندما يتوفر أكبر قدر من الأمان والاستقرار بعد القضاء على هذا الوباء العالمي، ليس هناك شك في أن فيروس كورنا المستجد أثر وسيؤثر بشدة على صناعتنا، ومع ذلك نحن واثقون في أن الطيران سيضطلع مرة أخرى بدوره المهم في دعم جهود الانتعاش الاقتصادي حول العالم بمجرد أن نمر بهذه الأوقات الصعبة).

يذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد تعاقدت على صفقة تضم 15 طائرة من طراز A320neo، خلال معرض دبى للطيران في عام 2017 بنظام الإيجار التشغيلي، وتم فى عام 2019 فى نفس المعرض إجراء تعديل على الصفقة، بتحويل 7 طائرات من صفقة الـ 15 طائرة من طراز A320neo، إلى A321neo.