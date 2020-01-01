تتصدرهم المانيا واسبانيا و الصين .. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الـ 600 الف شخص في العالم

الأحد, 19 نيسان 2020 الساعة 17:53 | منوعات, صحة

تتصدرهم المانيا واسبانيا و الصين .. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الـ 600 الف شخص في العالم

جهينة نيوز:

ارتفع عدد المتعافين من مرض كورونا الى 606,654 شخص فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الى 161,904 ضحية علماً بأن عدد الاصابات في العالم حتى الساعة 2,358,351 و ذلك بحسب احصائيات وورلد ميتير.

و يذكر ان عدد المتعافين من المرض في الولايات المتحدة الامريكية بلغ 68,442 شخص و في اسبانيا 77,357 شخص و هي ثاني دولة بعدد المتعافين و في ايطاليا تعافى 44,927 شخص و في المانيا تصدرت المركز الاول بعدد المتعافين من المرض حيث تعافى 88 الف شخص من المرض و الصين التي سجلت اكبر نسبة شفاء نسبة لعدد الماصبين سجلت تعافي 77,062 شخص و ايران سجلت تعافي 57,023 شخص و في فرنسا تعافى 35 الف شخص من المرض.

و سجلت الولايات المتحدة الامريكية اكبر عدد وفيات حيث وصل العدد الى 39,040 ضحية فيما سجلت ايطاليا اكبر نسبة وفيات و ثاني بلد في العام من حيث عدد الوفيات حيث سجلت حتى يوم امس 23,227 ضحية و اما اسبانيا فسجلت 20,453 ضحية


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