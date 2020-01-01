أمريكا.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

الأحد, 19 نيسان 2020 الساعة 15:23 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

أمريكا.. نجم برودواي يفقد ساقه بسبب كورونا

 

جهينة نيوز

خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت، لعملية بتر الساق اليمنى، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، بدأ يتعافى بعد العملية الجراحية.

ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".

واضطر الأطباء إلى بتر ساق كورديرو إثر تعرضه لارتفاع مستوى تجلط الدم فيها، ضمن مضاعفات كورونا.

وحاول الأطباء معالجة المشكلة بمرققات الدم، لكن ذلك تسبب بنزيف داخلي.

ولدى كورديرو وزوجته طفل رضيع في سن 10 أشهر.

المصدر: أسوشيتد برس


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا