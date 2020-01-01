ارتفاع الأسهم الخليجية نتيجة آمال في علاج كورونا

جهينة نيوز

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج الأحد، تزامناً مع بحث المستثمرين عن الأسهم الرخيصة بعد خسائر استمرت لغاية جلستين، وبفضل آمال حول تجارب سريرية على عقار لعلاج مرض فيروس كورونا المستجد.

وفي دبي زاد المؤشر 2.9%، حيث قفز سهم أكبر مصارفها، الإمارات دبي الوطني، 3.7 % في حين ارتفع سهم إعمار العقارية 4.1%.

وارتفع مؤشر أبوظبي 2.8%، بفضل صعود سهم أكبر بنوك البلاد أبوظبي الوطني 4%، وزيادة 2.9% في سهم اتصالات.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية 0.6% في التعاملات المبكرة، بفضل مكاسب سهم الاتصالات السعودية البالغة 2%، وصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 0.8%.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة، نظراً لمركزها المالي واحتياطياتها الضخمة، والدين الحكومي المنخفض نسبياً، كما حث صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء في ظل عدم التيقن المتزايد وسط تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة "جلياد ساينسز" الأمريكية للأدوية قد رفقت يوم الجمعة الماضي حجم المشاركة المستهدفة في تجارب لعقارها التجريبي (ريمديسيفير) على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 إلى 3600 مريض بعد يوم تقرير إعلامي أورد أن العقار واعد.