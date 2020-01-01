عالم صيني ينكر خروج فيروس كورونا من معهد ووهان

جهينة نيوز

أعلن رئيس معهد ووهان للفيروسات "يوان زيمينغ" إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا من أصل اصطناعي.

وأكد زيمينغ خلال مقابلة مع قناة "سي جي تي إن" الصينية أن فيروس كورونا لا يمكنه الخروج من معهد ووهان الذي يعمل فيه، كوضحاً أن هناك نظام إدارة صارم، وكذلك لوائح البحوث.

وأضاف: (إن بعض العلماء يعتقدون أن الذكاء الاستثنائي وعبء العمل مطلوبان لإنشاء فيروس، لذلك لن أصدق أبداً أننا نحن البشر يمكننا الآن صنع مثل هذا الفيروس، كما أنه لا يوجد دليل، كل هذا مبني على التكهنات).

وفقا للعالم، فإن تلك الشائعات قد ظهرت لإن الناس يربطون هذا بحقيقة أن معهد علم الفيروسات ومختبر BSL-4 موجودان في ووهان.