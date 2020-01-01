خطوات أمريكية لمحاسبة الصين إزاء نشرها فيروس كورونا والتّكتّم عنه

جهينة نيوز

قدم السناتور الجمهوري "توم كوتون" والنائب الجمهوري "دان كرينشو" تشريعاً يسمح للأميركيين بمقاضاة الصين في المحكمة الفيدرالية للحصول على تعويضات الوفاة والإصابة والضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالاعتماد على قيام السلطات الصينية عمداً بمنع الصحفيين والأطباء من تحذير باقي الدول بمخاطر الفيروس.

وقال كوتون في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: (من خلال إسكات الأطباء والصحفيين الذين حاولوا تحذير العالم من الفيروس التاجي، سمح الحزب الشيوعي الصيني للفيروس بالانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، لقد أدى قرارهم بالتغطية على الفيروس إلى وفاة الآلاف دون داعٍ وأضرار اقتصادية لا حصر لها، ومن المناسب فقط أن نحاسب الحكومة الصينية على الضرر الذي تسببت فيه).

فيما قال كرينشو: (إن أفعالهم تسببت بتدمير حياة الأميركيين وسبل عيشه،. سيساعد هذا القانون على ضمان ألا تخلو إجراءات الصين من عواقب).

يذكر أن فريق تحقيق أمريكي يقوم بجمع معلومات كاملة عن كيفية انتشار المرض، تمهيداً ‏لعرضه على إدارة ترامب، ويتضمن معلومات تُكذّب السلطات الصينية بخصوص معدلات الاصابة والوفيات.