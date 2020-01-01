حملة توعوية لكلية الفنون في السويداء لمواجهة "كورونا"

جهينة نيوز

حملة توعوية بأسلوب فني يهدف إلى نشر الوعي لمواجهة فيروس كورونا نفذها عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء.

نفذ عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء بالتعاون مع مركز سليم المجتمعي حملة توعوية لمواجهة فيروس "كورونا"، وأكدت الحملة أخطار التجمعات وأهمية التباعد والالتزام بالبيت حسب ما أشارت سونيا علم الدين المدرسة في قسم التصميم الجرافيكي والملتيميديا بكلية الفنون الجميلة الثانية بجامعة دمشق في السويداء والمشرفة على الحملة.

وبيّنت علم الدين أنّه شارك في الحملة طلاب السنتين الثانية والرابعة وهدفت إلى تعزيز دور الفنان والمصمم في التوعية بالحد من انتشار الفيروس، موضّحة أنّها انطلقت عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي حيث بدأ الطلاب يضعون أفكاراً وتصاميم عبر أعمالهم تجسّد قيماً جمالية وخصائص تعبيرية تناسب الحالة والفئة العمرية المستهدفة.

وتستمر الحملة مدة شهر بحسب ما أوضح عمرو فهد منسق الفريق الجوال بمركز سليم المجتمعي، مبيناً أنها تأتي انسجاماً مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنّ الجمعية تعمل على تعزيز دور الشباب بالعمل المجتمعي ودعمهم عن طريق مراكزها والمساحات الآمنة التي تقدمها لهم حيث تبّنت عن طريق منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي نشر هذه البوسترات لتعرض لاحقاً في اللوحات الإعلانية الطرقية والروزنامات.

وتبرز أهميّة المبادرة وفقاً لمديرة المركز المجتمعي سلاف سليم لكونها تنطلق من الظروف الحالية وتتناسب مع أهداف المركز المحدث بالتشارك بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية نور للإغاثة والتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرةً إلى أنّ المركز يسعى لرفع مستوى الوعي الاجتماعي والصحي عند المرأة والرجل وتدعيم الحياة داخل الأسرة والعمل لإيجاد فرص جديدة وبيئة داعمة وصحية من خلال خدمات الدعم النفسي والخدمات الطبية والتأهيل المهني والتوعية وغيرها.