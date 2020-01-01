قطة تهدد حياة "ملك روما" الزوجية

جهينة نيوز

سرد أسطورة نادي روما، الدولي الإيطالي السابق، فرانشيسكو توتي، قصة طريفة كادت تتسبب في طلاقه من زوجته، عارضة الأزياء والمذيعة السابقة، إيلاري بلاسي.

وقال توتي الملقب بـ"ملك روما"، في بث مباشر عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، إن قطة بلا شعر كادت تقلب حياته الزوجية رأساً على عقب، مضيفا: كنت غاضباً من زوجتي بعدما اشترت قطة بلا شعر وسمتها، دونا باولا، وأصبحت علاقتنا متوترة جداً بسبب تلك القطة التي أرادت النوم على فراشنا عند أقدامنا.. كانت قطة محببة جداً، لكن بسببها كدت أنفصل عن زوجتي..

وتابع توتي: أرادت إيلاري تبني القطة بأي ثمن، لكنني رفضت الفكرة تماماً، ولأنّ جميع القرارات في أسرتنا تتخذها زوجتي، فقد قررنا إيواء القطة في بيتنا.