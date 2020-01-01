وزير النقل يتفقد مشروع تركيب سكة القطار القصير ـ شنشار

جهينة نيوز

مع استمرار متابعة تنفيذ العملية الإنتاجية في القطاع الإنشائي لوزارة النقل بالتوازي مع اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا، تفقد وزير النقل المهندس علي حمود، صباح اليوم، الأعمال النهائية من المشروع ومنها مشروع لتركيب سكة القطار على الجسر السككي بين القصير ـ شنشار جنوب حمص.

وشملت الجولة الاطلاع على جبهات عمل المشروع الخدمي الاقتصادي الذي يربط مقالع حسياء بمحطة قطينة وتكمن أهميته في استثمار القطارات وتوظيف النقل السككي لنقل كميات كبيرة من الإحضارات الحصوية المستخدمة في أعمال البناء عوضاً عن نقلها بالشاحنات الأمر الذي يخفض تكاليف مواد البناء ويوفر في عملية شحنها الآمن بالقطارات وبالكميات الكبيرة ومساهمتها بتخفيف الازدحام والضغط على الشبكة الطرقية والحوادث المرورية والحد من التلوث البيئي بالإضافة إلى تنشيط اليد العاملة وذلك بالتوازي مع تنفيذ إجراءات الوقاية والتعقيم للآليات الإنتاجية والهندسية والمجابل.

وشدد وزير النقل على المواصفات الفنية للمشروع وضرورة وضعه في الخدمة بأقرب وقت، مثنياً على جهود العمال في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية وشركات القطاع العام المنفذة (الإنشاءات العسكرية والطرق والجسور والبناء والتعمير والإسكان العسكرية)، والتي لم تتوانى عن تنفيذ العمل واستمرارية الإنتاج رغم ظروف تعليق الدوام وغيرها من إجراءات احترازية.

وتبلغ طاقة النقل المقدرة للمشروع نقل كمية 3 مليون طن من الإحضارات الحصوية سنوياً، ونسبة التنفيذ حتى اليوم وصلت إلى 93%.