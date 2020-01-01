4 تريليونات دولار قيمة الدين العام الأميركي

جهينة نيوز

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن أنّ الدّين العام الأمريكي سيبلغ مستويات قياسية خلال السنة الجارية لم يعرفها منذ عام 1945، وذلك من جرّاء الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته، أمس السبت، أن عجز الميزانية الفيدرالية سيرتفع إلى 4 تريليونات دولار، وهو ما لم يحدث منذ عام 1945.

وأضافت الصحيفة أنّ بعض الشركات الكبيرة، مثل "ExonMobil" و"algreens"، استنفدت خطوط الائتمان، لكنها لا تزال بحاجة إلى أموال، موضحةً أنّ أرباب العمل باتوا يواجهون خيارين: الإنفاق وتخطي سقف الاقتراض، أو تسريح الموظفين.