قائد في "لواء الباقر" للمقاومة الشعبية: مشاريع أمريكا في سورية سقطت

جهينة نيوز:

افتتحت القوات الأمريكية باب التسجيل لدورات عسكرية للسكان المحليين ومن عناصر تنظيم "قسد" التي تعمل بإمرتها، في محافظة الحسكة مقابل راتب شهري يصل إلى 350 دولاراً أمريكياً، مايعدّ مبلغاً كبيراً مقارنة بالظروف الحياتية الصعبة التي سببها الحصار على سورية.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن عززت القوات الأمريكية وجودها في محافظة الحسكة، ودفعت بتعزيزات جديدة إلى قاعدة "حقول الجبسة - والسكن العمالي" في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك"، قال عضو مجلس الشعب السوري وقائد التشكيل في "لواء الباقر" للمقاومة الشعبية النائب عمر الحسن: منذ بداية الأزمة في سورية كانت الولايات المتحدة هي من جهز ودعم وعمل على تشكيل مايسمى بـ"الجيش الحر" ومن ثم تنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين وبعدها تنظيم "قسد".

وأضاف: كلّ ما خطط له من مشاريع أمريكية في سورية سقط سقوطاً مدوياً، وما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية حالياً هي العمل إنشاء مجموعات إرهابية جديدة بتسمية جديدة وتمويل جديد لزعزعة الأوضاع في المنطقة الشرقية.

وأوضح أنّ هدف الولايات المتحدة من تشكيل هذه المجموعات الإرهابية الجديدة هو استكمال مشروعها العبثي في سورية واستنزاف القوات السورية وحلفاء سورية في منطقة شرق الفرات، ولأنّ "قسد" لم تعد كافية لتطبيق المخططات واستكمال مشروع الولايات المتحدة ذهبت الولايات المتحدة إلى تشكيل جيش مرتزقة جديد، وأعتقد أنها تريد أن تجعل من قسد كبش فداء، والإرهابيون هم أنفسهم وكما جرت العادة تعمل على إعادة إنتاجهم بمسميات جديدة، ولكنهم سيلقون مقاومة شعبية لم يروا لها مثيل.