اعتقال مسؤول "داعش" اللوجستي ومباحثات مرتقبة بين الكتل الكردية والكاظمي

جهينة نيوز:

اعتقلت قيادة فرقة الرد السريع في العراق، اليوم الأحد، المسؤول اللوجستي في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة كركوك شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة فرقة الرد السريع أن القيادة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال المسؤول اللوجستي في عصابات "داعش" الإرهابية بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

من جهة أخرى، تسعى الكتل الكردية العراقية إلى إجراء جولة من المباحثات مع رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، لوسائل إعلام حكومية، أمس السبت، إن وفداً كردياً يزور بغداد قريباً لبحث عدد من الملفات، ويحاول خلال مباحثاته طرح موضوع استحداث وزارة جديدة للكرد لغرض التنسيق بين الإقليم وبغداد، فضلاً عن بحث استحقاقات وحقوق الإقليم ككيان دستوري وتضمين تلك الحقوق بالبرنامج وتطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت: التحالف الكردستاني لن يصر على ترشيح وزراء سابقين لحكومة الكاظمي، لكنه هو من سيرشح وزراءه في الحكومة.

من جانبه، أكّد عضو الاتّحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، في حديث لوسائل إعلام رسمية، أمس السبت، أنّ الكاظمي لم يرسل حتى الآن أي اسم أو مرشح للكرد، مبيناً أنّ اللجنة المكلفة بإجراء المباحثات مع بغداد لم يصلها أي اسم من أسماء الوزراء.

وتابع: رئيس الوزراء مطالب بجولة من المباحثات من أجل الإسراع بتشكيل حكومته.

وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، أكّد في وقت سابق، أمس السبت، مساعيه لتشكيل فريق حكومي كفوء ونزيه يواجه الأزمات، وكتب في تغريدة على تويتر: نريد فريقاً حكومياً نزيهاً يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس، مضيفاً: المشاورات مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية ونحاول تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي.