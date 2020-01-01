الحرارة أعلى من معدلاتها والجو ربيعي دافئ

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقّعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو ربيعياً دافئاً بين الصحو والغائم جزئياً والرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة غداً بالارتفاع لتتجاوز معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 إلى درجات والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لأمطار متفرقة خلال ساعات المساء فوق أجزاء من المناطق الشرقية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الأحد الإثنين الثلاثاء

دمشق 27-14 28-15 29-14

القنيطرة 24-13 25-13 26-12

درعا 27-14 28-14 29-13

السويداء 23-13 24-13 25-12

حمص 26-12 27-14 28-13

حماة 28-14 29-14 30-13

الحسكة 29-13 30-16 31-15

اللاذقية 25-16 26-17 27-16

طرطوس 25-16 25-16 26/15

حلب 28/13 28/14 29/13

ادلب 26/13 27/15 28/14

دير الزور 31/18 32/20 33/19

الرقة 29/16 30/17 31/16