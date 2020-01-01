تمديد حظر التنقل بين المدن التركية الكبرى لمدة 15 يوما آخر

جهينة نيوز:

قررت السلطات التركية تمديد حظر التنقل بين 31 مدينة كبرى، من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير، لـ 15 يوما آخر، اعتبارا من ليلة السبت، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان نقلته سبوتنيك: "تم تمديد حظر التنقل الذي فرض سابقا بين 31 مدينة كبرى من بينها اسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة 15 يوما إضافيا، وذلك اعتبارا من منتصف هذه الليلة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأشار البيان إلى أن "الحظر يشمل وقف جميع الرحلات البرية والجوية والبحرية بين المدن المذكورة"​​​.

وكانت تركيا قد فرضت قيودا على حركة الدخول والخروج بين المدن الكبرى قبل 15 يوما ضمن التدابير التي اتخذتها لاحتواء كورونا.

وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، يوم الجمعة أن عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد ارتفع إلى 1769 وفاة، والإصابات إلى 78546 إصابة.

وقال قوجه إن عدد الإصابات بفيروس كورونا يستمر في الزيادة، بيد أن سرعة الزيادة آخذة بالانخفاض، متوقعا أن يصل تفشي الفيروس إلى ذروته بعد أسبوع أو 10 أيام.