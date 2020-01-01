عدد وفيات هائل.. آخر إحصائيات ضحايا كورونا في أمريكا!؟ ‏

جهينة نيوز:

ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى أكثر من 38900، كما تجاوز عدد المصابين 734 ألف شخص بحسب آخر الاحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز" اليوم الأحد.

وسجلت ولاية نيويورك، المنطقة الأكثر تضررا في الولايات المتحدة، وفاة 13157 شخصا حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" أمس السبت، تسجيل 29980 إصابة جديدة في البلاد، ووفاة ما لايقل عن 3700 شخص.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، وتحتل المرتبة الأولى في عدد الوفيات والإصابات.

وبحسب بيانات الجامعة تسبب فيروس كورونا في وفاة 160 ألفا و700 شخص في مختلف أنحاء العالم، وإصابة مليونين و328 ألف شخص حتى الآن.

كذلك تعتبر الدول الأوروبية، إسبانبا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.