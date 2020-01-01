بسبب كورونا.. مادورو يؤكد إنه سيقبل المساعدة "حتى من الشيطان" ويهاجم نظيره البرازيلي

جهينة نيوز:

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه مستعد لقبول المساعدة في مواجهة فيروس كورونا من أي طرف "حتى من الشيطان"، وهاجم نظيره البرازيلي جاير بولسونارو واصفا إياه بـ"المجنون".

وقال مادورو امس السبت في حديث لإذاعة "أي إم 750": "هل يمكنني أن أقبل المساعدة من (الرئيس الكولومبي إيفان) دوكي؟ سأقبلها حتى من الشيطان إن كانت مفيدة لصحة المواطنين!"

ووجه مادورو انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، معتبرا أنه "تسبب بوفاة الآلاف من مواطنيه المصابين بفيروس كورونا لأن حكومته قررت اللامبالاة بالجائحة". وأضاف: "إن بولسونارو مجنون".

وأشاد بجهود السلطات الصينية الرامية للحد من كورونا، قائلا إن النموذج المعتمد في مدينة ووهان هو الأفضل، وأضاف: "أملنا هو الصين".

وفي سياق متصل، أفادت قناة Telesur اليوم، بأن السلطات باشرت تحقيقا في حالة مخالفة لإجراءات العزل الصحي ارتكبتها إحدى مدارس كرة القاعدة في مقاطعة نويفا إسبارتا، والتي واصلت عملها رغم الحظر الصحي المفروض منذ 17 اذار الماضي، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا من المدرسة بالعدوى.

ووجه مادورو بفحص جميع المدارس في البلاد للتحقق في مدى التزامها بقيود العزل الصحي.

ومنذ إعلان الحكومة الفنزويلية عن اكتشاف أول حالتي إصابة بكورونا على أراضيها في 13 اذار الماضي، وصل إجمالي الإصابات الجمعة إلى 227، فيما توفي 9 مصابين، وتعافى 113 منهم.