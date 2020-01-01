من الذي فتح أنفاق فوق الارض من جنوب لبنان الى فلسطين ..؟ - صور

جهينة نيوز:

إنشغل العدو الاسرائيلي خلال الساعات الماضية بحادثة اربكته و ذلك بعد ان اكتشف ثلاث ثغرات في السياج التقني و للمفارقة فإن أحد الثغرات تم فتحها امام المرصد الاسرائيلي المعادي, و مقابل ثكناته في حين لم يتم تبني ما حدث حتى الآن.

و في تعليقه على الحادثة قال المحلل العسكري للقناة الـ 13 العبرية الون بن دافيد : " السياج الحدودي قطع في ثلاث نقاط مختلفة، اليوم، في منطقة "المطلة" ومنطقة "يفتاح" ومنطقة "أڤيڤيم"، وهذا يدل على عملٍ منسق لا يتم إلا بموافقة حزب الله."

هذا و وصف الناشطون الثغرات في السياج الامني بانها انفاق فوق الارض, فيما قام نشطاء بتعليق صور القادة الشهداء عند احد الثغرات..

و ما زاد من ارباك العدو ثلاث اكياس تحوي عبوات ماء فارغة حيث اعتقد العدو انها عبوات ناسفة فقام بارسال روبوت لسحب كيسين من الاكياس فيما اطلق الرصاص على الكيس الفارغ الثالث.

مراسل قناة المنار الزميل علي شعيب نشر على صفحته على تويتر صور للثغرات و يظهر في احد الصور و هو على مسافة قريبة جداً من جنود الاحتلال الذين يصلحون السياج.