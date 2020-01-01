اكتشاف بكتيريا في القطب الشمالي تحلل النفط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة المعادن الروسية، أن العلماء الروس اكتشفوا في القطب الشمالي نوعا من البكتيريا تحلل النفط، يمكن أن تصبح أساسا لمستحضر تنظيف التربة من الملوثات النفطية.

وتشير الوزارة، إلى أن خبراء شركة "روسنفت" ومتنزه القطب الشمالي الروسي "روسكايا آركتيكا" في مقاطعة أرنخالغلسك، اكتشفوا في إطار مشروع آركتيكا نظيفة "تشيستايا آركتيكا"، بكتيريا، يمكن على أساسها ابتكار مادة لتنظيف التربة من المنتجات النفطية. لأن لهذه البكتيريا قدرة غريبة في تحليل المنتجات النفطية بدرجات الحرارة المنخفضة 2-6 درجة مئوية.

وتضيف موضحة، اكتشفت هذه البكتيريا خلال أخذ عينات من التربة الملوثة بالمنتجات النفطية في جزيرة "أرض ألكسندر"، حيث شكلت المياه الجوفية هنا ما يسمى بـ "مناطق الهجرة" للمنتجات النفطية، التي لاحقا كانت تصب في البحر.

يقول دميتري كريوكوف، رئيس مشروع "تشيستايا آركتيكا"، "نظرا لأن حجم التلوث بالمنتجات النفطية يمكن أن يكون كبيرا جدا، وعملية التنظيف الذاتي للتربة طويلة جدا ، فإن الطرق التكنولوجية الحيوية لتنظيف التربة، التي ندرسها حاليا في جزيرة فرانس - يوسف، تكتسب دورا مهما جدا".

المصدر: نوفوستي