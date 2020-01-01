أبراج الأحد 19 نيسان مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم 19-4: تبدو عليه معالم القوة يحب الأضواء ويلبي الآخرين وحركته سريعة يعمل على العقل أكثر مما يعمل على العاطفة ويفرح بتقديم الخدمات .. لبق ويحب الظهور في المناسبات ومتفائل ويحب إعطاء الأوامر.

سنة جيدة وتركز الأضواء على كل المسائل الشخصية والمنزلية ربما هجرة أو سفر أو تغيير إقامة أو مولود جديد.. حظاً سعيداً.

الحمل:

حاول الابتعاد عن أي تشنج ولاتتدخل بمسائل الآخرين ولاسيما العائلية وربما لنتحصل على مردام فلا تكن لجوجاً من المحتمل أن يكون لديك تأخير وفوضى لذلك ليس من الضروري أن تكون اليوم في الصفوف الأمامية.

الثّور:

يوم ناجح وجيد وفرص وقدرة على التحمل والتخلص من المبادئ التي لم تخدم مصالحك.. يوم للتغيير وتعديل نمط الحياة وأسلوب العمل تزامناً مع التحديات.. أجواء جيملة بشكل عام لذلك تواصل مع الناس فهناك معرفة قديمة أو جديدة بانتظارك.

الجوزاء:

الظرف مواتي للعمل وتحقق بعض التطلعات، لكن ابتعد عن المطبات النفسية وجرب أخذ عملك علة محمل الجد فاليوم يحمل لك قلقاً أو مهمات أو ربما تذهب باتجاه أحد الوالدين، رفّ÷ عن نفسك ولا تبالغ بانفعالاتك ولاتقصر اليوم.. للبعض نزلة أسواق وانفتاح على كل غريب.. احسب حسابك اليوم لتحركات ووتيرة سريعة تأتيك من حيث لاتدري وقد لاتتماشى معها لذلك الصبر والحنكة والقدرة على التنظيم هي الأساس لديك.

السرطان:

معالجة خلافات وحوارات وتعزز مواقعك وتروّج لأعمالك.. نهار يحمل سفراً أو أموراً غيبية أو أوراقاً، للبعض سفر إلى أماكن بعيدة واستقبال زوّار.. ربّما هناك معلومات جديدة لذلك اجعل قلبك قوياً.. الجو جميل بشكل عام.. قد تبدأ شيئاً جديداً فاحرص على التطوير الإيجابي ولا تكن عنيداً.

الأسد:

يوم جيد ومناسب لتؤكد على النوايا الصادقة وتعبّر عن اهتمامك بالآخرين وتبحث في أوراق ومسائل قانونية أو أمور استشفائية وتوضّح رأي من أجل تلطيف أجواء وتصليح أخطاء.. انتبه على صحتك وانتبه من مخالفة قانونية.. هناك مساعدة لشخص تقدره.. يوم فيه مصالحات وكفاءة وقدرة عالية على التحمل والتخلص من كل أمر لم يخدم مصالحك في الماضي.

العذراء:

تركيزك على الشراكة.. انتبه نهارك سيكون متشنج وابق مرناً وهادئاً لاسيما في الاجتماعات وجرّب تقريب وجهات النظر وقدم الحلول ولا تبخل بالأفكار.. واصبر كي لاحزن الطرف الآخر.. اليوم ليست الآراء كلها مثل رأيك؟.. يوم صعب على صعيد الشراكة والعمل لكنك تتمتع بقدرة لا بأس بها على المثابرة من دون تأفف لأن هذا يفيدك في عقد شركة أو تتحمس لتخرج من الروتين..

الميزان:

تقوم بمبادرة لاستعادة رصانتك، اليوم حظوظك قوية وتطرح تحديات وتقع على عاتقك مسوؤليات لكن لاتقلق لأن أعمالك تجد صدى.. اليوم فيه اهتمام بالصحة ولا تبعثر طاقتك وانبته من خطأ مخفي وجرب طلب المساعدة لأنك ستكون في أكثر من مكان ويوم منهك وتجنب الخلاف مع الآخرين.

العقرب:

تجتاز موقفاً مهماً وحظ على الصعيد المهني والشخصي. قدّم ما أمكن لأنك تلفت الأنظار بقوة.. يوم فيه علاقات قوية مع الأهل والأحبة أو تغير مكان الإقامة.. اليوم الحظ إلى جانبك.

القوس:

لايزال نهارك فيه تأثير فلكي مزعج قليلاً لذلك يفضل ألا تتوتر وتعبر عن نفسك بطريقة إيجابية.. اليوم أنت بحاجة لدعم الأهل والحنان.. إذا كان لديك أعطال وتصليحات بإمكانك القيام بها.. أمورك العاطفية جيدة، لكن انتبه على نفسك وتحمل بعض التوتر وحاذر قدر الإمكان وابق بمعنويات عالية لتلفت النظر، يوم جيد فلا تدعه يفشل وعليك استغلاله.

الجدي:

نهار جيد ونشاط وحركة وعلاقات عامة وتحارب من أجل أفكارك وتعبّر عمّا يجول في خاطرك.. يوم جيّد للمصالحة والأهل وتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لمصلحتك.

الدلو:

نسبة نجاحك عالية ومطمئن البال وتستعيد هدوءك نوعاً وتشتد الروابط مع الحبيب وربما تصل إلى حل مرضي.. حاول إيجاد الحلول وابحث عن حليف لأن لديك دعم على الصعيد المالي ربما مكسب مادي أو هدية.. بكل الأحول لاتجعل معنوياتك تتراجع أو حماسك يخف لأن طموحاتك عالية وحظك جيد.

الحوت:

بما أن القمر في برجك، نراك متألقاً والمعطيات كلها تنقلب لمصلحتك.. يوم جيد للآخرين فاطلب رأيهم.. ونراك تعبّر عن رأيك وتقوم بالتغيير فلا تتراجع عن مسوؤلياتك لأنّ اليوم يحمل نمواً في العلاقات وفيه تقدم وازدهار.