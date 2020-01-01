كورونا في العالم ..الاصابات تتجاوز 2,3 مليون اصابة بينهم نحو1,8 مليون في امريكيا و اوروبا

جهينة نيوز:

ارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 في العالم الى 2,312,050 مصاب فيما ارتفع عدد الوفيات الى 158,884 ضحية و اما المتعافين من الرض فارتفع العدد الى 591,107 شخص.

و يذكر ان عدد المصابين في الولايات المتحدة وصل الى 728,293 مصاب و في القارة الاوروبية 1,056,507 مصاب ليكون عدد المصابين في الولايات المتحدة الامريكية و اوروبا 1,784,800 مصاب.

و يذكر ان الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت الى 38,244 ضحية و في ايطاليا 23,227 ضحية و في اسبانيا 20,043 ضحية و في فرنسا وصل عدد الضحايا الى 19,323 ضحية.