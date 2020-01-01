كورونا في العالم ..الاصابات تتجاوز 2,3 مليون اصابة بينهم نحو1,8 مليون في امريكيا و اوروبا

السبت, 18 نيسان 2020 الساعة 22:51 | منوعات, صحة

كورونا في العالم ..الاصابات تتجاوز 2,3 مليون اصابة بينهم نحو1,8 مليون في امريكيا و اوروبا

جهينة نيوز:

ارتفع عدد المصابين بكوفيد-19 في العالم الى 2,312,050 مصاب فيما ارتفع عدد الوفيات الى 158,884 ضحية و اما المتعافين من الرض فارتفع العدد الى 591,107 شخص.

و يذكر ان عدد المصابين في الولايات المتحدة وصل الى 728,293 مصاب و في القارة الاوروبية 1,056,507 مصاب ليكون عدد المصابين في الولايات المتحدة الامريكية و اوروبا 1,784,800 مصاب.

و يذكر ان الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية ارتفعت الى 38,244 ضحية و في ايطاليا 23,227 ضحية و في اسبانيا 20,043 ضحية و في فرنسا وصل عدد الضحايا الى 19,323 ضحية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا