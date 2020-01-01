هل يضع كورونا حد لمسيرة "هيغواين" مع يوفينتوس؟

جهينة نيوز

أفادت تقارير إعلامية نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب الأرجنتيني "غونزالو هيغواين" لا يريد العودة إلى ناديه يوفنتوس في الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا المُستجد، ويفضل الاستمرار في الأرجنتين حتى هدوء الأوضاع.

وأشارت الشبكة إلى أن هيغواين يفكر في طلب تأجيل العودة، كما في ذهنه أيضاً ألا يعود إلى الإطلاق إلى إيطاليا خوفًا من وضع كورونا الصعب هناك، مما قد يمهد له الطريق لمغادرة اليوفي في فترة الإنتقالات ىالمقبلة.

وكان هيجواين قد غادر إيطاليا الشهر الماضي من أجل دعم والدته المصابة بمرض السرطان، ومؤخراً انطلقت شائعات عن إمكانية انضمامه إلى ريفر بليت، ثم خرج والده ونفى إمكانية حدوث ذلك.