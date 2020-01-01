مؤسسة إعلامية أمريكية تُسرح عدد من موظفيها بسبب كورونا

جهينة نيوز

أعلنت منصّة "فوكس ميديا" الإعلاميّة في الولايات المتحدة، عن تسريح ما يصل ل9% من موظفيها بدءاً من الأول من شهر أيار المقبل، بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجد.

ويشمل التسريح أقساماً عدة بينها المبيعات وتنظيم الفعاليات وتكنولوجيا المعلومات والتشغيل والتحرير، حيث تُشغّل المؤسسة نحو 1200 موظف، ما يعني أن نحو 100 شخص سيعانون من تسريح من العمل لمدة 3 أشهر، كما خفضت ساعات عمل 1% من موظفي الشركة، خلال الفترة نفسها، وذلك وفق ما نشرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية.

هذا وتتّبع المؤسسة سياسة التخفيض المتدرج للمعاشات؛ حيث سيلحظ الموظفون الذين يتقاضون رواتب بين 130 ألف دولار و200 ألف دولار، انخفاض رواتبهم بنسبة 15%، ومن يحصلون على راتب 200 ألف دولار وما فوق، ستُخفض رواتبهم بنسبة 25%.

يُذكر أن فوكس ميديا تمتلك موقعي "فوكس" و"ذي فيردج"، بالإضافة لمجلّة "نيويورك".