تصميم روسي جديد لنقل المصابين بكورونا

جهينة نيوز

أعلنت شركة " تاتنفط" النفطية الروسية أنها صممت ووضعت قيد التصنيع حاويات خاصة لنقل المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك في مصنع الخياطة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الشركة قوله إنه تم هذا الأسبوع تقديم نسخة تجريبية من هذه الحاويات إلى رئيس جهورية تتارستان الروسية، كما أشار إلى أن هذه الحاويات صممت لضمان عزل المريض المصاب ونقله بأمان إلى منشأة طبية، حيث تم تطوير الحاويات من قبل المتخصصين في المركز العلمي والتقني في الشركة.

ومن جانبه أوضح مدير المركز العلمي والتقني "فلاديمير سامويلوف" أن جميع المؤسسات الطبية اليوم بحاجة إلى مثل هذه الحاويات، وأضاف: (نرى أن هناك أكثر من 280 فريق في الجمهورية يلبون نداءات الاستغاثة لنقل المرضى، وجميعهم بحاجة إلى التجهيزات، لذلك كانت المهمة هي تصميم وتطوير هذا الصندوق بسرعة، وبدء الإنتاج من أجل سد جميع احتياجات المنطقة في فترة زمنية قصيرة).

هذا وتوفر المادة عزل كامل بين المريض ومسعفيه، بينما يتم الحفاظ على مستوى معين من الضغط داخل الصندوق عن طريق نظام آلي مجهز بمضخة هواء.