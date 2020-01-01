بريطانيا تُلغي احتفالاً بمناسبة سنوية بسبب كورونا

جهينة نيوز

قررت الملكة "إليزابيث" عدم الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والتسعين بأي مراسم خاصة ، كما طلبت ألا تكون هناك طلقات تحية بهذه المناسبة، لأول مرة منذ اعتلائها العرش الملكي، وذلك بعد أن شعرت بأن هذا الأمر غير اللائق في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر داخل القصر الملكي قولهك: (لن نحتفل بعيد ميلاد جلالة الملكة بأي طريقة خاصة هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا).

وتحية السلاح تكون بإطلاق طلقات فارغة من مواقع مختلفة في أنحاء لندن، وهي تقليد تستخدمه العائلة المالكة عادة للاحتفال بمناسبات خاصة مثل الذكرى السنوية وأعياد الميلاد، حيث يحل عيد ميلاد الملكة الرابع والتسعين في 21 نيسان الجاري.

يُذكر أن قصر بكنجهام قد ذكر الشهر الماضي أنه لن يتم تنظيم الاحتفال بعيد ميلاد الملكة الرسمي في حزيران المقبل بشكله التقليدي، في ضوء القيود المفروضة على التجمعات.