كورونا يتسبب في انتفاضة شعبية بجنوب إفريقيا

جهينة نيوز

قام مجموعة من السكان في ضاحية "ميتشيلز" بجنوب إفريقيا بإحراق إطارات ورشق الشرطة بالحجارة وتخريب المحلات التجارية، تعبيراً عن غضبهم لأنهم لم يتسلموا أغذية من الحكومة.

وفي هذا الإطار قالت الناشطة "جواني فريديريكس" في رسالة إلى الرئيس الجنوب أفريقي: (نحن نمر بأزمة غذائية، إنها الحرب هنا)، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

من جهته قال المكتب الوطني للإحصاءات إن 20% في جنوب إفريقيا، لا يتمكنون من الحصول على الغذاء بشكل كاف في الأوقات العادية.

ويخضع سكان جنوب إفريقيا للعزل، حيث وتشهد البلاد صدامات بين محتجين والشرطة وعمليات نهب في أحياء فقيرة تعاني من الجوع، يذكر أن البلاد سجلت إلى حد الآن أكثر من 2800 إصابة مؤكدة، و50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد