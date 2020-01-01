تجارب أمريكية: أشعة الشمس يمكن أن تدمر فيروس كورونا بسرعة

جهينة نيوز

توصلت تجارب أجرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن أشعة الشمس يمكن أن تسهم بتدمير فيروس كورونا المستجد بسرعة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اليوم أن التجارب وجدت أن درجات الحرارة العالية والرطوبة على الأسطح وكذلك قطرات اللعاب تقضي على الفيروس “ما يمنح الأمل في أن تكون نهاية جائحة كورونا على الأبواب مع اقتراب الصيف في أغلب دول العالم”.

وأظهرت التجارب أيضا أن محاكاة ضوء الشمس قضت على الفيروس بسرعة في الغبار الجوي بينما بقيت أغلب الفيروسات بعد 60 دقيقة بدون الشمس.

ونبهت التجارب في الوقت ذاته إلى وجوب إثبات هذه النتائج التي قد لا تعني أن العالم سيشهد انخفاضا في أعداد المصابين بالفيروس.

وأدى تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى وفاة أكثر من 154188 شخصا على الأقل في 139 دولة بالعالم منذ ظهوره فى كانون الأول الماضي.