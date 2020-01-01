الحكومة تدرس ظروف استقدام المواطنين العالقين في الخارج مع تطبيق إجراءات السلامة

جهينة نيوز:

وجه الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم، بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أية استثناءات فيما يخص قرار الحجر

من جهة أخرى طلب الفريق الحكومي من وزارة الإدارة المحلية والمحافظين تنظيم عمليات التنقل بين المحافظات خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين كما تقرر إعطاء الأولوية في منح "بدل التعطل" للعاملين في قطاعي النقل الجماعي والسياحة.