حاكم واشنطن: ترامب يثير التمرد المحلي ويعرض الامريكيين لخطر الاصابة بكورونا

جهينة نيوز:

اتهم حاكم ولاية واشنطن، الرئيس الأميركي بتعريض ملايين الأميركيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بسبب دعوات الأخير إلى "تحرير" الولايات من القيود المفروضة لمواجهة الوباء.

وقال حاكم ولاية واشنطن، جاي إنسلي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يعرض ملايين الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

كلام إنسلي جاء رداً على دعوات ترامب إلى "تحرير" ولايات أميركية، في إشارة إلى عدم رغبة حكامها في تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب تفشي فيروس كوروناـ.

وأضاف إنسلي في بيان، أن تصريحات الرئيس "تشجع على الأنشطة غير القانونية والخطيرة، إنه يعرض ملايين الناس لخطر الإصابة بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "صخب ترامب، ودعوته للناس لتحرير الولايات قد يؤدي إلى العنف، وقد شهدت الولايات ذلك من قبل".

واتهم حاكم ولاية واشنطن، الرئيس الأميركي، بأنه يقوم بـ"إثارة التمرد المحلي ونشر الأكاذيب حتى في الوقت الذي تقول فيه إدارته إن الفيروس حقيقي ومميت، وأن أمام البلاد طريق طويل قبل أن يتم رفع القيود"، مشدداً على أن ترامب "لا يقتبس كلامه من العلماء والأطباء، بل ينطق بخطاب خطير معادي للديمقراطية".

وأعرب إنسلي عن أمله أن "يتحدث القادة السياسيون بحزم ضد دعوات الرئيس للتمرد".

ودعا الرئيس الأميركي في تغريدة، أنصاره إلى "تحرير" ثلاث ولايات أميركية يحكمها "ديمقراطيون"، وهي مينيسوتا وميشيغان وفرجينيا.

وشهدت هذه الولايات الـ3 تظاهرات لأنصار الحزب "الجمهوري"، رفضاً للإجراءات التي فرضتها السلطات المحلية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في وقت سابق، إن الولايات "ستكون مستعدة لتطبيق خطة إدارته حول إعادة الحياة في المستقبل القريب". كما كان أكد الأسبوع الماضي أن قرار إعادة فتح الاقتصاد الأميركي يعود إليه وحده وليس إلى حكام الولايات.

وارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 710222 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 37175.