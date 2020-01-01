5 آلاف ضحية نتيجة كورونا حتى الآن .. ايران تسجل انخفاض في الوفيات و الاصابات الجديدة

جهينة نيوز:

سجل عدد الوفيات في إيران انخفاضاً ملحوظاً خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور وفاة 73 شخصا ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 5031 شخصا.

وأضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي، أنه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1374 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 80 الفا و868 حالة لغاية الآن بينهم 3513 في وضع حرج”.

وأضاف أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 55 الفا و987 شخصا لغاية الآن”.

و يذكر ان حالات الاصابات الجديدة في ايران بدأ بالإنخفاض منذ أكثر من اسبوع حيث وصل معدل الاصابات الجديدة الى 3400 اصابة يومياً ثم بدأ بالإنحسار

المصدر:ارنا