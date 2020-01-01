قرارات جديدة تتعلق بافتتاح مهن جديدة وفق شروط وأوقات محددة

جهينة نيوز:

قرر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا السماح بافتتاح محلات (الخرداوات، أدوات بيع الأجهزة الكهربائية وصيانتها المنزلية وغيرها، الإكسسوارات بمختلف أنواعها) يوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

وايضاً السماح بافتتاح محلات الألبسة والأحذية (بمختلف أنواعها) يومي الاثنين والأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

كما سمحت القرارات بافتتاح بقية الفعاليات الخاصة والمحال لكل ما يتعلق بتلبية احتياجات المواطن (خياطين، مغاسل سيارات، كوي ملابس، مكتبات، حلويات، أدوات صحية، أجهزة خليوية ومستلزماتها، محلات بيع الزهور على اعتبار أن المشاتل مفتوحة، وغيرها) يومي الثلاثاء والخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من كل أسبوع.

أما بالنسبة لمحال الحلاقة الرجالية والنسائية يتم افتتاحها جميع أيام الأسبوع (من الأحد وحتى الخميس) من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يتم وضع معايير صحية خاصة لهذه المحال بحيث يتم إلزام الحلاقين بارتداء لباس وقائي شبيه بلباس العاملين بالمشافي ويلتزمون بارتدائه طول فترة العمل اليومي، مع إلزامهم بتنظيم تواجد عدد محدد من الزبائن داخل المحل (زبون واحد أو أكثر بحسب مساحة المحل وقدرته الاستيعابية).

وكلف الفريق الحكومي وزارة الداخلية التنسيق مع الجهات المعنية لدى الوحدات الإدارية ذات الصلة، التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة العامتين تحت طائلة إغلاق أي فعالية غير ملتزمة (ارتداء مستلزمات الوقاية من كمامات، وقفازات، واستعمال أدوات ومنتجات التعقيم المناسبة كما أقرتها وزارة الصحة، وغير ذلك).

هذا وتم تكليف وزير الصناعة التنسيق مع الاتحادات المعنية (الصناعة والحرفيين) لوضع تصور عملي وواضح حول استئناف النشاط في الأعمال الآتية (لف وإصلاح المحركات، التمديدات الكهربائية، التريكو /أفقية-دائرية/، التطريز، النسيج الشرقي /أغباني-أوشحة/، التنجيد، تطريق المعادن وتطعيمها، والنقش عليها، القرميد والبلاط، الموزاييك الخشبي والصدفيات، قطع تبديل السيارات، الزجاج اليدوي، حرفة البركار والدامسكو)، وذلك في ضوء اعتماد استئناف النشاط الاقتصادي الآمن.

تكليف وزارة الإدارة المحلية التنسيق مع من يلزم لتوفير خدمات النقل بين المحافظات بالشكل المناسب، بما يضمن تقديم خدمة النقل وفق شروط السلامة والصحة العامتين.

الاستمرار بإيقاف وسائط النقل الداخلي وجميع وسائل النقل الجماعي إلى حين الانتهاء من الجائحة، والإعلان عن الإسراع في عملية التعويض للعاملين في هذه المنشآت الخاصة.

فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية قرر الفريق الحكومي:

أ‌. المدن الصناعية، يتم الاستمرار بعمل هذه المدن كما هو معمول به حالياً.

ب‌. المناطق الصناعية، يتم تنظيم افتتاح المحال ضمنها، بحيث يتم تقسيم أيام الأسبوع بين جميع المحال الملاصقة ولا يتم السماح بفتح محلين ملاصقين بنفس اليوم، ويتم الإشراف على هذه العملية من قبل المحافظين.

ونوه الفريق الحكومي انه على جميع الفعاليات التي يتم السماح لها بالافتتاح فإن ذلك يكون خارج أوقات الحظر المفروضة وبعدد عمالة بالحد الأدنى وتراعى فيها متطلبات الحفاظ على الصحة العامة (النظافة والتعقيم، عدم التجمعات، وغيرها).

وأشار الفريق الحكومي الى ان القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل الفريق الحكومي والخاصة بمعاودة عمل النشاطات التجارية والخدمية والحرفية سيتم تطبيقها اعتباراً من الغد.

جهينة نيوز:

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا تعديل أوقات حظر التجول المفروضة في جميع المحافظات اعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك لتصبح من السابعة والنصف مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

و في سياق متصل وافق الفريق الحكومي على إعادة افتتاح كافة المهن التجارية والخدمية وفق برنامج يوزع أيام الأسبوع بين هذه المهن بمعدل يوم أو يومين حسب كل مهنة وتم تحديد فترة العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر بما فيها مهنة الحلاقة الرجالية والنسائية التي يتم افتتاحها من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع وفق اشتراطات وضوابط خاصة ستصدر لاحقاً.