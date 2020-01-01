اكتشاف تسعة أبراج إنذار لسور الصين العظيم

جهينة نيوز:

تم اكتشاف بقايا تسعة أبراج إنذار لسور العظيم فى منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، حسبما ما ذكره مكتب الآثار الثقافية بولاية آلشا في المنطقة.

وقال الأثريون إن أبراج الإنذار التى بنيت فى عهد أسرة هان الملكية ( 206 ق.م - 220 م) كانت تعمل كمنشآت دفاع عسكري متطورة على طول سور الصين العظيم فى عهد أسرة شيا الغربية (1038 م -1227 م

وتمتد الأبراج التي تبعد أربعة كيلومترات عن بعضها البعض، من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي في صحراء باداين جاران وصحراء تنغر. وفي العصور القديمة، كان يتم إشعال الأبراج التي تربط الجدران الطويلة لتنبيه الجنود عند اقتراب الأعداء.

ولا تزال بقايا بعض الأبراج محفوظة بشكل جيد، في حين أن البعض الآخر بات عبارة عن أكوام صخرية متحللة.

وفي ولاية آلشا فى منغوليا الداخلية بقايا وفيرة من سور الصين العظيم الذى بني إبان أسر مينغ وهان وشيا الغربية، ويبلغ إجمالى طولها أكثر من 300 كم.

المصدر: وكالة شينخوا