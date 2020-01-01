نحو 1000 طبيب مصابون بـ كورونا في أوكرانيا

جهينة نيوز:

كشف وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، أن عدد الأطباء المصابين بالفيروس التاجي (كورونا) في البلاد ارتفع إلى 978 طبيبا، كما أن هناك 332 طفلا من بين المصابين بهذا الفيروس المستجد.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الأوكرانية تم تسجيل 5106 حالات إصابة بكورونا في البلاد، 133 منها أصبحت قاتلة، وتعافى 275 مريضا.

وقال ستيبانوف في مؤتمر صحفي في العاصمة كييف، اليوم السبت:"بشكل عام، أصيب 332 طفلا و 978 طبيا عاملا بالمرض أثناء الوباء في أوكرانيا".

من جهة ثانية، ارتفع عدد الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خارج البلاد بسبب الإصابة بالفيروس التاجي إلى سبعة أشخاص، فيما يخضع 151 آخرين للعلاج، وتعافى 41 شخصا، حسبما أعلنت هذه الأرقام من قبل الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في أوكرانيا اليوم السبت.

وفي وقت سابق أفيد أن 152 مواطنا أوكرانيا يخضعون للعلاج في الخارج، تعافى منهم 49 مواطنا وتوفي ستة مواطنين.

وقالت الوزارة يوم السبت في حسابها على تويتر: "مائة وواحد وخمسون مواطنا يخضعون حاليا للعلاج، وتعافى 41 مواطنا ، وتوفي سبعة مواطنين من أوكرانيا في الخارج".

المصدر:"نوفوستي"