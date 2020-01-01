الاحتلال يُغلق قريتين شمالي فلسطين منعاً لتفشّي كورونا

جهينة نيوز:

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قريتين شمالي الأراضي المُحتلة لمدة اسبوع بعد تشخيص 81 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في تلك المنطقة.

ويشمل الإغلاق قريتي دير الأسد والبعنة،حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.

ومن جهة أخرى، كما ذكرت أن عدد الوفيات في الأراضي المُحتلة جراء الإصابة بكورونا أرتفع إلى 153 شخصاً، فيما ارتفعت الإصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم 3126.

هذا وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد إذ تماثل للشفاء 300 بينما انتقلت العدوى إلى 220.