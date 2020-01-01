الأميرة السويدية تطوّع لدى "الجيش الأبيض"

جهينة نيوز:

تطوّعت الأميرة "صوفيا" إلى جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية كممرضة مساعدة في إحدى مستشفيات ستوكهولم في السويد، بصفتها رئيسة فخرية للمستشفى، لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الديوان الملكي السويدي إن الأميرة صوفيا أكملت برنامج تدريبي مكثف في مجال الرعاية الصحية عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أيام، وتطوعت في مستشفى "صوفيا هيمينت" في ستوكهولم، حيث يأتي هذا التدريب في إطار مبادرة تهدف إلى تدريب عاملين في قطاع الفنادق والمطاعم الذين باتوا عاطلين عن العمل بسبب الجائحة، ليتمكنوا من مساعدة المستشفيات ومراكز رعاية المسنين في البلاد.

هذا وسجلت السويد حتى يوم أمس 13216 إصابة مؤكدة و1400 حالة وفاة، بسبب تفشّي فيروس كورونا.