"هيئة تحرير الشام" الإرهابية تفتتح معبراً باتجاه الحكومة السورية !!

السبت, 18 نيسان 2020 الساعة 13:26 | سياسة, محلي

جهينة نيوز:

نقلت مصادر في المعارضة السورية عن نية جماعة ما تسمى "هيئة تحرير الشام" الإرهابية بفتح معبر يربط إدلب بالأراضي السورية الخاضعة لسلطة الحكومة.

ونقل موقع مايسمى "المرصد السوري المعارض" عن مصادر قولها إنه يجري التحضير لافتتاح معبر تجاري بين مناطق سيطرة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية ومناطق سيطرة الجيش السوري بالقرب من مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال "ناشطون معارضون" إنّ افتتاح المعبر يأتي بعد مطالبة تجار بفتح المعابر لتصريف بضاعتهم المكدسة وذلك في اجتماع حصل بمنطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي.

وتسبب قرار فتح المعبر بفورة غضب وسط الجماعات المسلحة التي اعترضت على الخطوة وكان من بين المعترضين أبرز "الشرعيين" في مناطق سيطرة المسلحين المدعو "عبد الرزاق مهدي".

 


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