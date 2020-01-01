الطب النفسي موجود داخل أسوار آرسنال

جهينة نيوز:

أعلن مدرب فريق آرسنال الإنجليزي "ميكيل أرتيتا" أن لاعبيه على اتصال مستمر بطبيب نفسي خلال فترة توقف المنافسات، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" الانكليزية: (لدينا طبيب نفسي يعتني باللاعبين، وهو على اتصال دائم معهم، نحن نقوم باستمرار بإرسال المعلومات ومقاطع الفيديو ونواصل شغل وقتهم، كما أننا نحرص على إبقائهم قريبين من عملهم والأشخاص المرتبطين بعملهم، وهم نحن أعضاء الجهاز الفني).

وأضاف: (أجرينا بعض المحادثات الجيدة،، وهذا الوقت ساعدني حقاً، على الأقل في معرفة اللاعبين بشكل أفضل، فنحن نحاول تحسين العلاقات والتواصل وتعزيز التفاهم بينن).

يذكر أن لاعبوا آرسنال لم يجتمعوا منذ الكشف عن إصابة مدرّيهم أرتيتا بفيروس كورونا قبل شهر، حيث خضعوا للعزل الذاتي، ومارسوا التدريبات بشكل منفرد في منازلهم، مع فرض حالة الإغلاق في المملكة المتحدة.