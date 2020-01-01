السلطات الصينية في ووهان تخضع العاملين لفحوصات إجبارية للكشف عن إصابتهم كورونا

جهينة نيوز:

اتخذت السلطات الصينية في مدينة ووهان اليوم السبت قرارا بإخضاع العاملين في مختلف القطاعات بالمدينة لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حال أراد أحدهم المغادرة إلى مناطق أخرى.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن السلطات الصينية في مدينة ووهان أن هذا الأمر اتخذ بعد رفع حالة الطوارئ من المدينة التي ظهر فيها الفيروس أواخر العام الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن من يعملون في التمريض والتعليم والأمن وغيرها من القطاعات التي تتطلب تعاملا كثيفا مع الناس في المدينة ينبغي أن يخضعوا لفحص الحمض النووي قبل المغادرة.

وأضافت أن حكومة إقليم هوبي وعاصمته ووهان ستتحمل تكلفة هذه الفحوصات.

وسمحت السلطات لمن سافروا إلى المدينة قبل عطلة السنة الصينية الجديدة عندما بلغ التفشي ذروته في الصين بالعودة إلى منازلهم بعد تخفيف القيود على المدينة.

كما حثت السلطات العاملين في بقية القطاعات والراغبين في مغادرة المدينة على الخضوع للفحص طواعية قبل الرحيل.

ويمكن للأشخاص الذين يقدمون شهادة تثبت خلوهم من الفيروس وكذلك سجلا طبيا خاليا من المرض عبر تطبيق للصحة العودة إلى العمل في غضون سبعة أيام من الوصول.

أما بقية من يغادرون المدينة فسيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل العودة إلى العمل.