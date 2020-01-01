إصابة 5عسكريين بانفجار في ديالى وعين العراق على S400

جهينة نيوز:

أفاد القيادي في الحشد العشائري العراقي محمد العبيدي، اليوم السبت، بإصابة ضابطين وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة في قاطع حنبس شمال شرق المحافظة.

وقال العبيدي لـموقع "المعلومة" العراقي، إن ضابطين و3 جنود أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب منزل مهجورة في أطراف قرية حنبس شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)، مضيفاً: حالة المصابين مستقرة، ومؤكداً أنّ تنظيم "داعش" الإرهابي يقف وراء الجريمة.

إلى ذلك، قدمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة العراقية، اليوم السبت، دراسة كاملة إلى رئاسة الوزراء، تطالب فيها بشراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة "S400".

وذكر عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لجريدة "الصباح" اليومية أنَّ اللجنة قدمت دراسة كاملة لرئيس الوزراء تطالب فيها بالموافقة على شراء منظومة الدفاع الجوي (S400) المتطورة وتمت مناقشتها مع الشخصيات المعنيَّة في القيادة العامة للقوات المسلحة وما زالت على طاولة رئيس الوزراء.

وأكّد أنَّ حسم الأمر سيتمّ بعد تشكيل الحكومة الجديدة للموافقة عليها بهدف تدعيم المنظومة العسكريَّة.

وأضاف الزيادي: الموافقة على اقتناء هذه المنظومة المتطورة تحتاج الى تخصيصات ماليَّة كبيرة وقرار سياسي من أجل تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على المعسكر الغربي وإنما نتجه نحو المعسكر الشرقي أيضاً.

ولفت إلى أنّ اللجنة ستكون داعمة للحكومة المقبلة في قراراتها بهذا الشأن، وستقدم لها المقترحات والنصائح بدقة.