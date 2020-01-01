الجيش الإيراني يكشف عن 3 طائرات قتالية جديدة

جهينة نيوز:

تسلم الجيش الإيراني اليوم السبت طائرات بدون طيار قتالية ومتعددة المهام، وذلك بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي.

وقال العميد أمير حاتمي، في مراسم تسليم الطائرات المقاتلة: "لقد تم إعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميزات مهمة، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "الجيش تسلم اليوم ثلاث طائرات مسيرة من طراز كرار وابابيل 3 وطائرة جت المتعددة المهام"، موضحا أن "هذه الطائرات ستغطي جزء مهما من مهام القوتين الجوية والدفاع الجوي ويمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية، كما يمكن استخدامها للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية".

وأشار إلى أن "هذه الطائرات المسيرة يمكن أن تحمل أنواع القنابل والصواريخ وتقوم بمهمات قتالية"، مضيفا أن "من خصائصها التحليق العالي إلى مابين 40 إلى 45 ألف قدم، كما أنها تحلق لمسافات بعيدة تصل الى 1500 كيلومترا، وهذا ما يساعد على تعزيز أمن البلاد وتنفيذ المهام الدفاعية بصورة أقوى وأسرع".