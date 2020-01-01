13 مليون طن إنتاج إيران من محاصيل البستنة

جهينة نيوز:

بلغ إنتاج محاصيل البستنة في إيران 12.9 مليون طن خلال العام الماضي.

وأفاد تقرير لوكالة أنباء "فارس" بأنّ إنتاج البلاد من محاصيل البستنة بلغ 12.9 مليون طن خلال العام الإيراني الماضي، من ضمنها البرتقال والنارنج والتفاح والعنب والتمر والرمان.

ووفقاً لمعلومات مركز الإحصاء، فإن مساحات البستنة في إيران تبلغ 1.9 مليون هكتار، من ضمنها 92 بالمائة بالإرواء و 8 بالمائة عن طريق الزراعة الديمية.

وتعدّ 70 % من الأراضي الزراعية لمحاصيل البستنة في البلاد وحيدة المحصول فيما تعد النسبة الباقية وهي 30 % متعددة المحاصيل.

وتتعلق النسبة الأكبر لمحاصيل البستنة بالبرتقال والنارنج بنسبة 23 %.