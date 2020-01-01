إصابات جديدة في روسيا والجائحة لا تتطور نحو السيناريو الأسوأ في موسكو

جهينة نيوز:

سجلت روسيا، اليوم، 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس بروسيا، وأن 132 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـ COVID-19 .

وقال الموقع على قناته في Telegram، اليوم السبت: وفقاً لهيئة الرقابة الروسية، تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد، وخلال اليوم الماضي وحده، تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وأكّد المواقع أن 132.2 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

إلى ذلك، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، لكن هذا الارتفاع ليس كبيراً ولا يتطور نحو السيناريو الأسوأ.

وقال سوبيانين: معدل الإصابات في المدينة موسكو في تزايد، لكن ليس بشكل كبير، وبعيداً عن السيناريو الأسوأ مثلما نراه في نيويورك، التي تشبه إلى حد كبير موسكو من حيث حجم السكان وتركيبتهم.

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الجمعة، عن حصيلة يومية قياسية، حيث بلغ عدد الإصابات 4069 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الكلي إلى 32007 إصابات في مختلف أنحاء البلاد.

وتعدّ موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس فيها 18 ألف شخص، كما تم تسجيل 127 حالة وفاة فيها منذ تفشي الفيروس.