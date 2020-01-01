مجلة أسامة تبارك للفائزين بمسابقة "الرسام الصغير"

جهينة نيوز:

نظّمت مجلة "أسامة" مسابقة بعنوان: "الرسام الصغير" وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي العربي في جديدة الخاص بريف دمشق.

وفاز بالمراكز الستة الأولى الأطفال سارة محمد أحمد وزينب مخلوف ونور محمد عصام شحيبر وجنى سليمان علي وسلام نورس أبو عساف ومريم أحمد شما.

يذكر أن المسابقة شملت الفئة العمرية بين 10 و15 سنة بإشراف الشاعر قحطان بيرقدار رئيس تحرير المجلة مع لجنة تحكيم ضمت الفنان رامز حاج حسين المشرف الفني في المجلة والفنانة ضحى الخطيب عضو هيئة تحرير المجلة.

هذا ويتواصل كادر مجلة أسامة مع الأطفال عبر حسابها وحساباتهم الشخصية على الـ"فيسبوك" كما قاموا بنشر الرسومات الفائزة.