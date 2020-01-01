مسؤول حكومي: من المبكر الحديث عن خسارة الاقتصاد لأنه يعاني انكماشاً من قبل كورونا

السبت, 18 نيسان 2020 الساعة 10:38 | اقتصاد, محلي

مسؤول حكومي: من المبكر الحديث عن خسارة الاقتصاد لأنه يعاني انكماشاً من قبل كورونا

جهينة نيوز:

صرح مسؤول حكومي لـ«الوطن»، بأن أزمة كورونا حلّت في توقيت اقتصادي حرج، حيث كان الاقتصاد السوري يتجه نحو النهوض، عبر تنفيذ الخطط الاقتصادية بعد الحرب الارهابية على سورية.

وعن تقديرات حجم الخسائر الاقتصادية، التي تكبدها الاقتصاد السوري، إثر تطبيق الحظ والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بين أنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، لأن اقتصادنا في الأساس يعاني انكماشا قبل كورونا، وإعطاء رقم عن الخسائر حالياً ليس بالأمر الهيّن، وهو يتطلب تصنيف القطاعات الاقتصادية وحساب خسارة كل منها.

وأكد أن تقدير انخفاض حجم النشاط الاقتصادي بدقة، يبقى رهن توفر مجموعة من المعطيات، وهي غير متوافرة حالياً، وبالتالي لا أحد يستطيع ان يعطي تقديراً كمياً دقيقاً لحجم الانخفاض بالنشاط الاقتصادي، على الأقل في الوقت الراهن.


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