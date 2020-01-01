إيطاليا تعلن انتصارها على الـ"كورونا" في الجنوب

جهينة نيوز:

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا عن تحقيق انتصار في مواجهة فيروس كورونا بالمناطق الفقيرة في جنوب البلاد، الذي كان أقل استعداداً وتجهيزاً لمكافحة الوباء، مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

وحذّر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قبل 6 أسابيع من أن قدرة إيطاليا على مواجهة انتشار كوفيد-19 تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو بشمال البلاد.

وأدى الوباء إلى وفاة 22745 شخصاً في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضرراً في العالم من جرّاء الفيروس.

لكن إيطاليا لا تزال تعدّ نفسها محظوظة نسبياً لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية.

وراهن كونتي في وقت مبكر على فرض أول إغلاق عام في العالم الغربي، قبل أن يبلغ تفشي الفيروس ذروته.

وقال كبار مسؤولي قطاع الصحة في إيطاليا، أمس الجمعة، إن رهان كونتي قد أثمر فعلاً.

وصرح رئيس المجلس الصحي العام، فرانكو لوكاتيللي للصحفيين: لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية، مضيفاً: هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام.

ومع ذلك يتهم رجال الأعمال كونتي بأنه ألحق أضراراً كبيرة لا ضرورة لها بالاقتصاد من خلال تمديد الإغلاق لفترة طويلة جداً.

وقدّمت أحدث البيانات من خدمة الحماية المدنية الإيطالية براهين جديدة لعدم حاجة كونتي إلى تمديد بعض قيود الإغلاق الصارمة عند انتهاء صلاحيتها في 4 أيار.

فقد أظهرت البيانات أن الارتفاع في عدد المصابين حالياً لا يتعدى بضع مئات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، بعد أن كانت الإصابات ترتفع بمعدل ألف على الأقل يومياً منذ شهر.

وبلغ عدد الإصابات خارج ميلانو في منطقة لومبارديا 11 حالة فقط، أمس الجمعة.