لاتشغيل للسرافيس و١٠٠٠ بولمان لنقل المواطنين بين المحافظات.. تسيير باصات حكومية إضافية عند الضرورة

جهينة نيوز:

كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس لـ”الوطن” عدم صدور أية تعليمات تقضي بتشغيل أي خطوط للسرافيس بين المدن والأرياف تزامنا مع قرار السماح بالسفر بين دمشق والمحافظات أو بالعكس يومي الإثنين والثلاثاء القادمين فقط، مبينا أن المحافظة إن تطلب الأمر ستشغل باصات النقل الداخلي للنقل بين مراكز الانطلاق ونقل القادمين ،أي من مركز انطلاق لآخر.

وعن وسائل الوقاية المتخذة، أكد دباس توفير أكبر عدد ممكن من البولمانات التي يصل عددها إلى الألف، والعاملة بين مختلف المحافظات بما يشمل (الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية)، إضافة إلى إمكانية تشغيل ٣٠ باصا نقل للسفر بين المحافظات إن تطلب الأمر، وهم مجهزون بالكامل، وكل ذلك بهدف عدم إحداث أي تجمعات مع و جود نقاط تفتيش على مداخل المدن لفحص المسافرين بين المحافظات.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى البدء اعتبارا من اليوم بتعقيم كافة مراكز انطلاق المحافظات، مع وجود أدوات تعقيم في البولمانات، بالإضافة إلى التشديد على اتخاذ وسائل الوقاية للسائقين والمشرفين بارتداء الكفوف والكمامات.

وحول إمكانية زيادة الرحلات والبولمانات وتخفيف عدد الركاب ضمن الباص الواحد، أكد أنه سيتم طرح الموضوع على المحافظ ليتخذ القرار المناسب، موضحا صدور التعليمات التنفيذية كاملة يوم غد السبت للعمل بمضمون القرار، ومشيرا إلى التقيد بالأسعار الرسمية المعلنة وتشديد الرقابة،

وتوقع دباس وجود عدد كبير من الركاب ممن يضطر للسفر والعودة خلال اليومين القادمين وخاصة لما يشمل الجوانب المرضية.